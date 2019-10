La saison avance et la Ligue de Football Professionnel continue de dévoiler le programme TV des prochaines journées. Et ce jeudi, c’est la 12e journée qui vient d’être annoncée. Elle se déroulera du 1er au 3 novembre prochain. Et pour l’ouverture de cette journée, le Paris Saint-Germain se déplacera sur la pelouse de Dijon à 20h45 en direct sur Canal+Sport.

Le choc du samedi à 17h30 opposera l’Olympique de Marseille au LOSC en direct sur Canal+. Dans le multiplex de 20h, l’Olympique Lyonnais ira à Toulouse alors que dans le même temps Rennes affrontera Nîmes ou Angers recevra Strasbourg, le tout retransmis sur les antennes de beIN Sports. Le dimanche à 15h, Bordeaux se frottera au FC Nantes sur beIN Sports 1 alors qu’à 17h, Nice accueillera Reims. Enfin, pour clôturer cette journée, l’AS Saint-Étienne recevra l’AS Monaco à 21h en direct sur Canal+.

