Comme chaque jeudi, la Ligue de Football Professionnel dévoile le programme TV des prochaines journées. Place à la 17e. Celle-ci se déroulera du 6 au 8 décembre prochain. Et en ouverture de cette journée, deux matches sont au programme le vendredi soir. Le LOSC recevra Brest à 19h sur beIN Sports1. Dans la foulée, L’Olympique Lyonnais se déplacera à Nîmes à 20h45 sur Canal+.

Le samedi à 17h30, le Paris Saint-Germain ira sur la pelouse de Montpellier en direct sur Canal+. Le multiplex de 20h sur beIN Sports proposera des rencontres entre Monaco et Amiens, Nice recevra Metz et Rennes affrontera Angers. Le dimanche à 15h, Saint-Étienne ira à Reims, toujours sur beIN Sports. En clôture de cette journée, c’est un choc entre l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux qui est proposé en direct sur Canal+ à 21h !