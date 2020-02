La LFP vient de dévoiler via un communiqué la programmation TV des 28es et 29es journées de Ligue 1. La 28e se jouera entre le vendredi 6 et le dimanche 8 mars. Les hostilités seront lancées par OM - Amiens le vendredi au Stade Orange-Vélodrome. La rencontre débutera à 20h45 et sera diffusée sur Canal + Sport.

Le samedi, le PSG se déplacera à Strasbourg à 17h30. Une rencontre diffusée sur Canal +. Le même jour auront lieu à 20h cinq rencontres, à suivre en multiplex sur beIN SPORTS 1 et en intégralité sur les canaux beIN SPORTS MAX. Deux rencontres seront retransmises sur beIN SPORTS 1 le dimanche, Saint-Étienne - Bordeaux (15h) et Rennes - Montpellier (17h). Enfin, un alléchant LOSC - OL viendra clotûrer cette journée à 21h. Match à suivre sur Canal +.

La 29e journée se déroulera, elle, du vendredi 13 mars au dimanche 15 mars. L’OL recevra le Stade de Reims le vendredi à 20h45. Match à suivre sur Canal + Sport. Le samedi, l’opposition entre Montpellier et l’OL sera à suivre à 17h30 sur Canal +. Le multiplex de 5 matches sera, lui, diffusé à 20h sur beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX. A noter notamment le dimanche un PSG - OGC Nice sur Canal + à 21h.

Programmation TV de la 28e journée de Ligue 1 :

Vendredi 6 mars

Olympique de Marseille - Amiens SC (20h45), Canal + Sport

Samedi 7 mars :

RC Strasbourg - Paris Saint-Germain (17h30), Canal +

Angers SCO - FC Nantes (20h), beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX

Dijon FCO - Toulouse FC (20h), beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX

FC Metz - Nîmes Olympiques (20h), beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX

OGC Nice - AS Monaco (20h), beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX

Stade de Reims - Stade Brestois 29 (20h), beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX

Dimanche 8 mars :

AS Saint-Étienne - FC Girondins de Bordeaux (15h), beIN SPORTS 1

Stade Rennais - Montpellier Hérault SC (17h), beIN SPORTS 1

LOSC - Olympique Lyonnais (21h), Canal +

Programmation TV de la 29e journée de Ligue 1 :

Vendredi 13 mars

Olympique Lyonnais - Stade de Reims (20h45), Canal + Sport

Samedi 14 mars :

Montpellier Hérault SC - Olympique de Marseille (17h30), Canal +

Amiens SC - Angers SCO (20h), beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX

Stade Brestois - LOSC (20h), beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX

FC Nantes - Nîmes Olympiques (20h), beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX

RC Strasbourg - Dijon FCO (20h), beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX

Toulouse FC - FC Metz (20h), beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX

Dimanche 15 mars :

FC Girondins de Bordeaux - Stade Rennais (15h), beIN SPORTS 1

AS Monaco - AS Saint-Étienne (17h), beIN SPORTS 1

Paris Saint-Germain - OGC Nice (21h), Canal +