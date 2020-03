On avait droit à une belle opposition pour boucler cette 28e journée de championnat de France. Le LOSC, quatrième, accueillait une équipe de l’OL septième mais qui voulait toujours croire à une qualification pour la Ligue des Champions. Un duel avec de l’enjeu dans la course à l’Europe donc, pour lequel Rudi Garcia misait notamment sur un 3-5-2. Sinon, c’était assez classique des deux côtés au niveau des joueurs alignés d’entrée. La rencontre s’est conclue sur une victoire lilloise 1-0.

La première période était à l’avantage des Dogues, et Loïc Rémy allait ouvrir le score peu après la demi-heure de jeu (1-0, 33e). L’ancien de l’OL profitait d’une remise en retrait de Jonathan Bamba pour battre Lopes. En deuxième période, ça s’équilibrait un peu, mais le score n’a plus bougé. Avec les trois points, le LOSC n’est toujours qu’à un petit point du troisième, Rennes. Les Lyonnais eux sont à dix points des Bretons et de la Ligue des Champions. Il faudra maintenant un miracle pour rattraper ce retard...