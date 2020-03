« La première responsabilité de la Ligue est la défense de l’intérêt général et l’intérêt général ce sont 40 clubs, 20 en Ligue 1 et 20 en Ligue 2. La deuxième responsabilité de la Ligue est d’organiser les compétitions de L1 et de L2 et de les conduire à leur terme. C’est aussi l’engagement que nous avons vis à vis des diffuseurs. Et la seule façon d’éviter les recours c’est que les compétitions aillent à leur terme. » Après les propos de la président de la LFP Nathalie Boy de la Tour, c’est le directeur général de l’instance Didier Quillot qui a répondu au président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas.

Après la suspension de la Ligue 1, et de la Ligue 2, le dirigeant lyonnais avait proposé, lors d’une interview accordée au Monde, de faire « une saison blanche ». Une idée qui ne semble donc pas faire l’unanimité. Et justement après avoir vu la réponse de M. Quillot, l’homme fort du club rhodanien a encore réagi sur son compte Twitter. « Didier, jeudi soir tu ne voulais pas arrêter la L1 car cela aller coûter 170 millions d’euros, a écrit le président de l’OL », le tout accompagné d’un émoji assez clair.