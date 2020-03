Alors que la LFP a décidé d’interrompre jusqu’à nouvel ordre la saison de Ligue 1, en raison de l’épidémie de coronavirus qui touche la France, le président de l’Olympique Lyonnais a livré son sentiment sur l’issue du championnat. Il souhaite « une saison blanche », sans relégations ni attribution de titre de champion... et espère bien que l’OL conservera sa place en C1 l’an prochain ! Des déclarations qui n’ont pas tardé à faire réagir. Après la présidente de la LFP, Nathalie Boy de la Tour, ce matin, au tour du directeur général exécutif de la Ligue de réagir dans les colonnes de l’Equipe.

« La première responsabilité de la Ligue est la défense de l’intérêt général et l’intérêt général ce sont 40 clubs, 20 en Ligue 1 et 20 en Ligue 2. La deuxième responsabilité de la Ligue est d’organiser les compétitions de L1 et de L2 et de les conduire à leur terme. C’est aussi l’engagement que nous avons vis à vis des diffuseurs. Et la seule façon d’éviter les recours c’est que les compétitions aillent à leur terme, » a tenté d’apaiser un Didier Quillot qui souhaite à tout pris aller au terme de la saison. « Il y a une réunion de l’UEFA mardi à laquelle j’assisterai en tant que représentant du board des Ligues européennes. Des décisions y seront prises. À partir de là et dans le respect de l’évolution sanitaire de cette pandémie, il y aura une plus grande visibilité pour les championnats nationaux. Par ailleurs, nous pouvons jouer tous les jours si nécessaire jusqu’au 30 juin. La priorité est de finir la saison. »