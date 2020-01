La saison passée, le PSG s’était lourdement incliné sur la pelouse du Stade Mauroy. Le LOSC s’était régalé avec un grand Nicolas Pépé et l’avait emporté 5-1. Mais les choses ont changé, dans les deux camps, depuis. Et c’est un Paris plein de certitudes qui s’est rendu ce dimanche soir en terre lilloise, porté par un Neymar des grands soirs. Ballotté en début de match, le club de la capitale s’en est remis au talent de son Brésilien, auteur d’un premier but magnifique après un relais avec Verratti (1-0, 28e).

Lille est revenu des vestiaires plein de bonnes intentions mais n’a pas été aidé par l’arbitrage. Monsieur Delerue a ainsi oublié une faute sur Ikoné avant une contre-attaque parisienne qui a abouti à une main de Reinildo. Neymar s’est chargé de transformer la sentence (2-0, 52e). Le PSG a ensuite gâché quelques belles situations de contre tandis que le LOSC a, comme en Ligue des Champions cette saison, fait preuve d’une grande inefficacité. Le PSG prend 10 points d’avance sur son dauphin marseillais et Lille chute à la 7e place.

Revivez le film de la rencontre.