Champion de France depuis quelques heures à peine, le PSG a célébré son nouveau titre comme il se doit avec ses supporters lors de la réception de Monaco. Lors de cette 33e journée, les joueurs de la capitale n’ont eu aucun problème pour venir à bout de l’ASM (3-1), grâce notamment à un Mbappé en feu, auteur d’un triplé. La fête aurait même pu être totale puisque Neymar a fait son retour à la compétition, tout comme Edinson Cavani, mais Marco Verratti et Thilo Kehrer sont eux sortis sur blessure. C’est le point noir de la soirée.

Malgré un tout début de match plutôt à l’avantage de Monaco, le PSG a rapidement fait la différence. Après avoir semé la défense, Mbappé reprenait victorieusement un centre au cordeau de Diaby (1-0, 15e). Les Asémistes ont beau avoir réagi et s’être procurés quelques situations (26e, 27e), le kid de Bondy les punissait encore après un bel échange avec Dani Alves (2-0, 38e). Mbappé y allait de son coup du chapeau au retour de la pause (3-0, 56e), inscrivant au passage son 30e but en Ligue 1 cette saison. Rassasié, le champion du monde tentait de faire marquer Neymar et Cavani, sans succès, même si l’Uruguayen s’est vu refuser un but pour une position de hors-jeu (86e). La fin de match était d’ailleurs un peu plus pénible pour le PSG, Monaco reprenant du poil de la bête. Golovin en a même profité pour réduire le score (80e).