L’Olympique Lyonnais et le PSG s’offraient un choc ce dimanche soir pour clôturer cette 6e journée de Ligue 1. Toujours sans Mbappé, Cavani ou encore Icardi mais avec Neymar et Di Maria au coup d’envoi, le champion de France réalisait une grosse première mi-temps sans jamais parvenir à marquer. La faute notamment à un excellent Anthony Lopes, auteur de nombreuses parades décisives.

Le PSG poursuivait sa domination en seconde période en s’offrant un peu moins d’opportunités tout de même. Alors que la défense des Gones semblait tenir jusqu’au bout, Neymar a finalement réussi à faire sauter le verrou d’une frappe croisée (87e). Grâce à la star brésilienne, toujours sur le chemin de la rédemption, le club de la capitale arrache une victoire précieuse, méritée et qui confirme les belles dispositions entrevues face au Real Madrid. Seul leader, le PSG a maintenant trois points d’avance sur Angers et Nice, et sept sur l’OL, qui est 9e du championnat ce soir.

