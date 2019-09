C’est une nouvelle qui a ému la France entière. Jeudi, Jacques Chirac, président de la République entre 1995 et 2007, s’est éteint à l’âge de 86 ans. Et pour lui rendre hommage, la Ligue de Football Professionnel a décidé qu’une minute de silence serait observée sur tous les terrains de football professionnels et amateurs pour lui rendre hommage.

« La Fédération Française de Football a décidé de rendre hommage à Jacques Chirac, décédé hier à l’âge de 86 ans. Cet hommage réunira l’ensemble du football français et ses acteurs, amateurs et professionnels, indique la LFP dans son communiqué. Une minute de recueillement sera observée à l’occasion de tous les matchs amateurs et professionnels disputés ce week-end. »

