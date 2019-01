Les Brestois, 2e au classement, avaient l’occasion de revenir à hauteur de Metz, en cas de victoire au stade Francis-Le Blé contre Sochaux (17e). Et les Bretons n’ont pas raté l’occasion, en s’imposant sur la plus petite des marges, grâce à un but contre son camp du gardien sochalien Lawrence Ati Zigi (1-0, 26e), qui est entré dans ses cages avec le ballon suite à une frappe de Belaud. Le portier de Brest, Gautier Larsonneur, a ensuite permis aux Bretons d’empocher les trois points en repoussant plusieurs tentatives des Lionceaux.

Dans l’autre rencontre prévue à 15h, l’US Orléans a également remporté son match 1-0, grâce à une réalisation d’Armand Laurienté (1-0, 35e), pour le troisième but de la saison de l’ancien Rennais. Les Orléanais remontent à la 12e place et prennent leur distance avec la zone rouge (10 points d’avance sur Béziers, 17e). Niort manque de son côté l’occasion de remonter à la 4e place, et stagne en 9e position du classement de Ligue 2.