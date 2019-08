La sixième journée de Ligue 2 se déroulait ce vendredi soir. Si Lorient ne jouait que samedi face à Guingamp, ses poursuivants au classement Le Havre et Clermont avaient l’occasion de lui ravir la place de leader. Les hommes de Paul Le Guen se déplaçaient à Caen pour le derby normand. Ces derniers n’ont pas tremblé à d’Ornano et se sont imposés (3-0) grâce à deux réalisations signées Dina Edimbe (29e) et Thiare (58e) et Kadewere (90+3). Grâce à ce succès chez le voisin normand, le HAC ravissait la place de leader de Ligue 2 aux Merlus.

De son côté, Clermont affrontait Valenciennes au stade du Hainaut. Et les hommes de Pascal Gastien qui pouvaient également prétendre à la place de leader, ont chuté dans le Nord. Chevalier (70e) a ruiné les espoirs clermontois et permet à VA de grimper sur le podium. Dans les autres matchs de la soirée, Le Mans s’offrait une petite bouffée d’oxygène en l’emportant (2-0) face à Sochaux à la MM Arena grâce à Boe-Kane (20e) et Maziz (88e). Châteauroux poursuivait sa descente aux enfers en s’inclinant à domicile face à l’ESTAC (0-1).

Les résultats de la soirée

Caen 0-3 Le Havre : Dina Ebimbe (29e), Thiare (58e), Kadewere (90+3) pour Le Havre

Valenciennes 1-0 Clermont : Chevalier (70e) pour Valenciennes

Auxerre 3-1 AC Ajaccio : Dugimont (57e sp), Sakhi (60e), Sorgic (69e) pour Auxerre ; Coutadeur (90e) pour Ajaccio

Le Mans 2-0 Sochaux : Boe Kane (20e), Maziz (88e) pour Le Mans

Nancy 1-1 Rodez : Chougrani (90+4, csc) pour Nancy ; Bonnet (45+2) pour Rodez

Orléans 0-1 Niort : Kemen (61e) pour Niort

Châteauroux 0-1 Troyes : Touzghar (7e) pour Troyes

