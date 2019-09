En grosse difficulté depuis le début de saison (une victoire en sept matchs), le Stade Malherbe de Caen accueillait le Racing Club de Lens au stade Michel d’Ornano. Devant 13 000 spectateurs, les Normands se faisaient surprendre peu avant la demi-heure de jeu suite à un but contre son camp de Rivierez (0-1, 29e).

Dans le second acte, les hommes de Rui Almeida poussaient pour recoller au score. Prince Oniangue s’infiltrait dans la surface et décochait une belle frappe qui passait juste à côté (66e). les choses se compliquaient pour Malherbe qui concédait un deuxième but en fin de match. Sur une contre-attaque, Sotoca sur la gauche alertait Simon Banza qui ajustait Riou (0-2, 83e). Grâce à ce nouveau succès, les Sang et Or revenaient à deux points du podium.

