La quatrième journée de Ligue 2 opposait le RC Club de Lens face au Havre au stade Bollaert-Delelis. Après leur match nul du week-end dernier contre Clermont (1-1), les Lensois voulaient enchaîner une troisième victoire en quatre matches.

Mais les Artésiens sont tombés sur valeureuse équipe du Havre. Après l’ouverture du score par Guillaume Gilet (46e), les joueurs de Paul Leguen ont parfaitement réagi en inscrivant trois buts par Kadewere (67e, 79e) et Bese (84e). Au final, c’est une victoire (3-1) qui permet aux Ciel et Marine de monter sur le podium alors que les Sang et or sont septièmes.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10