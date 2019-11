Depuis 2001, l’UEFA s’amuse à solliciter les internautes à chaque campagne de Ligue des Champions pour leur demander leur onze de l’année. L’instance du football européen a alors compilé l’ensemble des votes et des apparitions de chaque joueur pour en sortir un onze de légendes.

Dans cette équipe on retrouve beaucoup de joueurs actuels ou anciens du Real Madrid et du FC Barcelone (9 en tout) et pour cause. Depuis le début du 21e siècle, les deux équipes ont remporté 9 fois le trophée.

Le onze de l’UEFA : Casillas - Ramos, Piqué, Puyol, Lahm - Gerrard, Xavi, Iniesta - Ronaldo, Messi, Henry