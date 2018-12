La phase de poules de Ligue des Champions est désormais terminée. On connaît tous les qualifiés pour les huitièmes de finale, qui se joueront à partir du 12 février 2019. Cocorico, le Paris SG et l’Olympique Lyonnais ont obtenu leur précieux sésame.

On notera aussi le sans-faute des écuries de Premier League (Manchester City, Tottenham, Liverpool et Manchester United) et les qualifications des trois cadors de Liga : l’Atlético Madrid, le FC Barcelone et le Real Madrid. Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu le lundi 17 décembre prochain, à midi.

Les qualifiés pour les 8es :

FC Porto (POR)

Schalke 04 (ALL)

Atlético Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (ALL)

FC Barcelone (ESP)

Real Madrid (ESP)

AS Roma (ITA)

Manchester City (ANG)

Olympique Lyonnais (FRA))

Manchester United (ANG)

Juventus Turin (ITA)

Ajax Amsterdam (P-B)

Bayern Munich (ALL)

Tottenham (ANG)

PSG (FRA)

Liverpool (ANG)