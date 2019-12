Lille et Strasbourg avaient envoyé des émissaires ce mardi au Danemark pour assister à la rencontre entre le FC Midtjylland et Arhus (1-3, 20e journée de Super Liga), expliquent en chœur Ekstra Bladet et Milliyet.

Les deux écuries de Ligue 1 étaient visiblement venus observer de plus près la révélation de la saison du côté de l’AGF, un certain Mustapha Bundu (22 ans). Le milieu offensif sierra-léonais, sous contrat jusqu’en 2021, affiche une sacrée forme, avec 8 buts et 9 passes décisives en 20 apparitions.