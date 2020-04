Crise du coronavirus oblige, plusieurs clubs ont demandé (ou imposé) à leurs joueurs de baisser leur salaire. Une initiative destinée à sauver les comptes des écuries gravement impactés par le manque à gagner et liée à l’arrêt total des championnats. Et pour le défenseur du LOSC José Fonte, la baisse des salaires est tout à fait normale.

« Les capitaines ont eu une discussion avec le président et le directeur financier du LOSC. Les clubs sont touchés et le président a été clair : il a dit qu’il pouvait continuer à payer, mais qu’il sera obligé de réduire les salaires des joueurs et des autres salariés le mois suivant. L’argent ne rentre pas dans les caisses, et on doit le comprendre. Les baisses de salaires sont normales et logiques », a-t-il déclaré dans des propos relayés par la presse portugaise.