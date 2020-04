À 22 ans, Renato Sanches a enfin réussi à relancer sa carrière du côté du LOSC après son échec au Bayern Munich. Une traversée du désert qui a commencé après sa victoire à l’Euro 2016 et qui l’a profondément marqué. Lauréat à l’époque du Golden Boy, le Portugais était annoncé comme le futur crack de son pays. Au final, il a vécu une véritable galère pour s’imposer. Suite à cette période compliquée, le milieu de terrain a tenu à envoyer un message aux jeunes débutant leur carrière.

« Mon message pour les jeunes c’est de croire en leurs rêves et de rester près de leur famille. Beaucoup de personnes mettent des choses dans les têtes des jeunes joueurs. Comme tu as de l’argent, ils te tournent autour, ce qui est normal. Vous devez vous appuyer sur votre famille et sur vos vrais amis. Quand j’étais mal, personne du monde du football n’a voulu m’aider. Seuls mes amis et ma famille l’ont fait. Les chiffres ne valent rien. J’ai été le transfert le plus cher du Bayern Munich et de Lille, mais je n’y ai jamais pensé. Ce sont les personnes gérant la communication sociale qui transforment ça en un poids (lourd à porter). Après les gens parlent mal de toi et c’est encore plus dur à porter », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Record.