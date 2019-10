Arrivé cet été au LOSC en provenance de Charleroi, le jeune buteur nigérian Victor Osimhen (20 ans) s’est parfaitement adapté à la Ligue 1. Mais le début de saison canon du néo Lillois (7 buts inscrits en 9 matches) a éveillé l’intérêt de plusieurs clubs pour lui. A tel point que Luis Campos a affirmé qu’un départ était fortement possible l’été prochain. Des propos que le Portugais a réaffirmé cet après-midi.

« J’aimerais avoir les meilleurs joueurs et continuer avec eux toutes les saisons. Mais quand on est dans un club comme Lille, on a beaucoup de clubs devant nous. Quelqu’un qui marque des buts, c’est difficile de le garder. (…) S’il continue comme ça, je pense qu’on va être attaqué. On a déjà des prises de renseignement, c’est normal dans le football actuel. (…) Comme tous les joueurs qui sont arrivés au LOSC, l’idée c’est de les aider à progresser et qu’ils aident le club à progresser. Quand un joueur marque plus de 20 buts, tu vas être attaqué, c’est normal », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.