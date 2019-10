Il est l’une des révélations de ce début de saison en Ligue 1. L’un des meilleurs coups réalisés lors du dernier mercato estival en France. Victor Osimhen (20 ans), recruté pour un peu moins de 15 M€ à Charleroi cet été, régale Lille. L’attaquant a déjà scoré à 8 reprises en 11 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot des Dogues. Une réussite qui ne surprend pas Luis Campos, conseiller du président Gérard Lopez, qui connaît le Super Eagle (4 sélections, 1 but) depuis longtemps.

« Je me suis rendu à Lagos pour assister au Mondial U17 (en 2015). Après le premier match, je le voulais. Mais son prix était élevé pour un jeune de 17 ans. J’ai discuté avec mon patron (Vadim Vasiliyev, à l’AS Monaco, ndlr). Je l’appelais toutes les nuits pour lui dire : "s’il te plaît, signe-moi ce joueur, il est incroyable. Dans deux ans, il sera l’un des meilleurs en Europe". Finalement, le joueur est parti à Wolfsbourg », a raconté le Lusitanien au cours d’une longue interview accordée à Sky Sports.

« Il y aura un gros transfert pour lui »

Malgré cet échec, il ne l’a jamais perdu de vue. « Je suis parti là-bas en Allemagne pour le voir évoluer. Parfois, il jouait 5 minutes, d’autres fois, 2 minutes seulement. J’étais fou pour lui ! Il a ensuite contracté un virus qui l’a empêché de jouer pendant 5-6 mois puis est parti en prêt à Charleroi en Belgique », a-t-il expliqué. C’est le moment qu’il choisit pour passer à nouveau à l’action. « Deux mois après, je l’ai signé. C’est une belle histoire. J’ai perdu le joueur, puis je l’ai récupéré », a-t-il indiqué, ravi des performances de son n° 7.

Le Portugais l’imagine déjà rejoindre un club encore plus huppé, et ce, dès la fin de la saison. « Si tout se passe normalement, à la fin de la saison, il y aura un gros transfert pour lui, parce qu’il est comme un chat. Vous savez, si vous avez un chat, donnez lui un ballon ! Il est incroyable. Dans les 20 derniers mètres, il attaque tous les ballons. Tous les ballons. Comme un chat », a-t-il conclu. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Victor Osimhen devrait donc vite rapporter gros au LOSC, sur et en dehors du terrain.

