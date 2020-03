Suite des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions version 2019-2020 ce mercredi soir à 21h avec une affiche passionnante à Anfield, où Liverpool accueille l’Atlético de Madrid. Un choc incontournable à ne rater sous aucun prétexte pour les fans de foot et bien évidemment de la formation anglaise et de l’écurie espagnole. Après s’être inclinés 1-0 en terres espagnoles, les Reds se doivent donc de l’emporter, eux qui n’avaient réussi à créer aucun danger en attaque au Wanda Metropolitano. On peut donc s’attendre à voir une équipe de Diego Simeone particulièrement défensive sur la pelouse de l’arène liverpuldienne.

À noter que cette rencontre ne sera pas accessible sur les canaux classiques de diffusion, à savoir sur Canal Plus et beIN Sports, comme les fans français de la coupe aux grandes oreilles en ont pris l’habitude les saisons précédentes. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont la propriété de SFR qui diffusera en direct la rencontre opposant la formation coachée par Jürgen Klopp à celle entraînée par Diego Simeone sur RMC Sport 1. Autre raison de ne pas rater ce rendez-vous, le nombre de stars présentes sur la pelouse, puisque le tacticien allemand pourra compter sur tout son arsenal offensif, avec ce trio Sadio Mané-Mohamed Salah-Roberto Firmino, alors que l’Argentin peut lui s’appuyer sur un João Félix en forme alors que des éléments clés de l’équipe comme Koke ou Thomas Partey sont également dans un grand moment.

Regarder le match de foot Liverpool vs Atlético en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de ce 1/8e de finale retour de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, SFR peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement anglo-espagnol ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette sans oublier votre smartphone.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Liverpool vs Atlético de Madrid directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé pour peu que vous ayez un Wifi de bonne qualité ou une 4G efficace. Une opposition de style entre deux grosses écuries européennes qui sera arbitrée par Danny Makkelie. L’arbitre néerlandais a déjà croisé le chemin des deux équipes cette saison, puisqu’il était au sifflet lors des matchs de poule Atlético-Juventus (2-2) et RB Salzbourg-Liverpool (0-2). La saison dernière, il avait dirigé le quart retour entre le FC Porto et Liverpool, remporté haut la main par les Reds (1-4). Un signe ? Réponse ce soir...

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match Liverpool-Atletico Madrid.