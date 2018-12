Absent des terrains depuis fin avril à cause d’une blessure aux ligaments croisés du genou survenue lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions la saison passée (5-2), Alex Oxlade-Chamberlain se rapproche d’un retour, prévu en mi-mars. Toujours en phase de récupération, l’international anglais retrouve petit à petit des sensations. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le choc face à Arsenal samedi soir (18h30, à suivre en direct sur notre site), Jürgen Klopp a fait un nouveau bilan sur son joueur, et le technicien allemand espère le revoir dans deux mois.

« Il a commencé à aller sur le terrain et dès le premier pas, il a semblé complètement normal, pas comme parfois quand un joueur revient d’une blessure et qu’il commence à courir et on le voit encore, pas vraiment boitant, mais ce n’est pas l’image que vous avez dans votre esprit. (...) Nous avons dû attendre une réaction, et il n’y a pas eu de réaction, ce qui est encore plus agréable. Il n’y a aucune pression exercée sur lui, mais il pourrait peut-être être de retour à l’entraînement normal à la fin du mois de février, peut-être mars. Cela nous donne donc l’espoir de le revoir cette saison », a lâché l’ancien technicien du Borussia Dortmund. Réponse dans quelques semaines donc.