Remercié par Liverpool ce mardi, Daniel Sturridge sera très prochainement libre de s’engager où il le souhaite. Touché par son départ, l’Anglais, arrivé chez les Reds en 2013, s’est confié dans une longue lettre publiée sur le site officiel du récent vainqueur de la Ligue des Champions.

« Qu’est-ce que je peux dire.... Ça a été un sacré voyage dans ce beau club. Nous avons été ensemble pendant sept saisons et nous avons fait une petite pause entre les deux. Nous avons eu beaucoup de hauts et de bas ensemble, mais nous sommes restés unis en sachant qu’un jour nous devrons nous séparer. Ce temps est venu. Je veux dire aux fans que je vous aime tous. Tu m’as fait me sentir si bien accueillie et tu m’as embrassée à bras ouverts. La danse Sturridge est devenue célèbre à Anfield et je n’oublierai jamais la première fois que je l’ai fait devant le Kop. (...) Je suis très heureux d’avoir participé à la sixième victoire du club en Ligue des champions, car tous les supporters l’ont mérité pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté, à moi et au club, pendant mon mandat. Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir et plus de succès pour le club. Merci pour les souvenirs. Beaucoup d’amour, Daniel », a livré le joueur de 29 ans, dont l’avenir pourrait s’écrire du côté de West Ham.