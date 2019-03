Ce dimanche, Liverpool accueille Burnley à Anfield Road dans le cadre de la 30ème journée de Premier League. Les Reds doivent absolument l’emporter pour réduire la voilure sur Manchester City. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que Jürgen Klopp n’apprécie pas le timing de cette rencontre, qui se déroule à trois jours du match retour en Ligue des champions face au Bayern Munich.

« Je ne sais pas vraiment pourquoi nous jouons Burnley à midi un dimanche et pas le samedi à 15h... Il faut demander à BT (diffuseur du match). Je crois que personne à la Premier League ne se soucie de ça, ça ne les intéresse pas. Bien sûr qu’il y a une différence entre jouer le samedi et le dimanche. Vu qu’on joue dimanche, lundi ce sera récupération, et mardi une sorte d’entraînement. Normalement vous vous entraînez au stade, et vous vous dégourdissez les jambes. Mais là ce sera une situation différente, et nous nous entraînerons mardi matin ici. Mais ce sera seulement le deuxième jour après le match, et vous ne pouvez pas avoir tout le monde d’opérationnel. Les gens pensent que nous cherchons des excuses, mais non. Nous acceptons la situation, mais je dis juste que quelqu’un devrait penser à ça. Quelqu’un qui prend des décisions, » a confié le manager allemand des Reds.