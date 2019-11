Si ce week-end en France le match OM-OL cristallise toutes les attentions, en Angleterre c’est le choc entre Liverpool et Manchester City qui est très attendu. Selon de nombreux observateurs anglais, il s’agit même du plus gros match de la saison en Premier League. Cette rencontre entre la bande à Jürgen Klopp et celle de Pep Guardiola prévue dimanche après-midi à 17h30 à Anfield Road s’annonce d’ores et déjà explosive. C’est aussi une rencontre de gala entre le vainqueur de la dernière Ligue des Champions et le champion d’Angleterre en titre. D’autant que les coéquipiers de Mohamed Salah et de Sadio Mané sont en grande forme. Avec une seule défaite toutes compétitions confondues (face à Naples en Champions League), les Reds reçoivent Sergio Agüero, Raheem Sterling et toute l’armada des Citizen déjà à 6 points de Liverpool en championnat.

Regarder Liverpool vs Manchester City en streaming direct

Ce Liverpool-Manchester City est devenu un classique de la Premier League et n’en demeure pas moins très équilibré. La saison passée, les deux formations s’étaient quittées sur un score nul et vierge de 0-0 tandis qu’en janvier 2018, Liverpool l’avait emporté 4-3 au terme d’un match incroyable. La diffusion à la télévision de cette affiche de Premier League en France se fera sur la chaîne Canal Plus, ce dimanche à 17h30. Si vous êtes un supporter des Reds ou que vous êtes fans des Skyblues et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match Liverpool vs Manchester City en streaming en live et en direct en toute légalité. Il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, tablette sans oublier sur téléphone portable.

Canal Plus, qui a récupéré les droits de la Premier League cette saison et qui les partage avec SFR Sport, propose des offres pour le stream de ce match prestigieux de Premier League. Avec un mois offert associé à un bon d’achat de 20 € sur Foot.fr, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Idéal donc pour ceux qui sont loin de chez eux ou qui veulent regarder en toute discrétion ce choc entre deux équipes qui figurent parmi les grands favoris de la Ligue des Champions.

Cliquez ici pour regarder Liverpool-Manchester City en Streaming !