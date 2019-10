Absent cet après-midi contre Manchester United (rencontre à suivre sur notre live commenté), Mohamed Salah (27 ans) se remet de sa blessure à une cheville. Mais l’Égyptien pourrait faire son retour dans les prochains jours et notamment pour la rencontre de Ligue des Champions face au KRC Genk (mercredi, 21h) comme l’a confié Jürgen Klopp.

« Mo’ (Mohamed Salah, ndlr) n’était pas prêt, c’est comme ça. Il ne pouvait pas s’entraîner avec l’équipe. Je ne sais pas d’où ça vient, tout le monde a dit qu’il jouerait, explique le coach de Liverpool sur Sky Sports. Il n’y avait quasiment aucune chance pour aujourd’hui, peut-être pour mercredi, il faut voir. »

Mo Salah could be back in contention for Wednesday's #UCL clash

