L’ultime journée de la phase de poules de la Ligue des Champions 2018-2019 se déroule ce soir. A domicile, Liverpool accueille le Napoli pour un duel au sommet. Le vainqueur sera qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. En ballottage défavorable, les Reds de Jürgen Klopp s’articulent en 4-3-3. Alisson prend place dans les cages derrière Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil Van Dijk et Andrew Robertson. Le milieu de terrain est occupé par Jordan Henderson, James Milner et Georginio Wijnaldum tandis que Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino sont alignés en attaque.

En face, Carlo Ancelotti mise sur la continuité avec son classique 4-4-2. David Ospina est aligné dans les buts et peut compter Nikola Maksimovic, Raul Albiol, Kalidou Koulibaly et Mario Rui en défense. Allan et Marek Hamsik forment le double pivot alors que José Callejon et Fabian Ruiz prennent les couloirs. Enfin le duo offensif est constitué de Dries Mertens et Arkadiusz Milik. De retour de blessure, Faouzi Ghoulam est sur le banc des remplaçants.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Salah, Mané, Firmino

Napoli : Ospina - Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Rui - Allan, Hamsik - Callejon, Ruiz - Mertens, Milik