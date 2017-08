En Angleterre, tout se décante dans les derniers jours du mercato. Bien sûr, certains clubs essayent d’anticiper de plus en plus les achats à l’instar d’un Manchester City actif dès le mois de juin. Mais la plupart du temps, les joueurs doivent faire preuve de patience. C’est le cas de Mamadou Sakho, bloqué à Liverpool, qui ne compte plus sur lui mais qui refuse de le brader.

Le prix d’achat a été fixé à 30 M€ pour le défenseur français de 27 ans. Evidemment, Crystal Palace a immédiatement affiché son intérêt, après avoir bénéficié du prêt du joueur lors de la deuxième partie de la saison dernière. Les Eagles ont vite déchanté face au prix réclamé par les Reds. Mais voilà, selon le Daily Mail, Crystal Palace a fini par céder et va payer la somme pour recruter l’ancien Parisien.