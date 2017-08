Mamadou Sakho n’entre toujours pas dans les plans de Liverpool. Auteur d’une bonne deuxième partie de saison à Crystal Palace en prêt, avant de se blesser, le défenseur tricolore n’a cependant pas convaincu Jurgen Klopp, l’entraîneur des Reds, qui ne compte visiblement pas sur lui. A priori, les dirigeants du club de la Mersey ne sont pas contre l’idée de se défaire du joueur formé au Paris Saint-Germain, mais le prix fixé par les Liverpuldiens - 30 millions d’euros - rebute pour l’instant les prétendants du club, dont Crystal Palace qui souhaitait que le Français poursuive l’aventure au sein du club.

Et les Eagles sont visiblement toujours dans la course selon l’Independent, et ce même si les dirigeants du club de la capitale ont annoncé plusieurs fois que l’opération est impossible à réaliser. Toujours selon le média anglais, le Français de 27 ans souhaite lui retrouver Selhurst Park et il donnerait sa priorité à Crystal Palace. Si Liverpool ne veut pas baisser ses prétentions pour un transfert, le club serait prêt à laisser le Parisien partir en prêt une nouvelle fois.

Une bonne nouvelle pour Crystal Palace ? Absolument pas, puisque le club a déjà atteint la limite de deux joueurs prêtés par d’autres clubs de Premier League, à savoir Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) et Timothy Fosu-Mensah (Manchester United). Ce n’est pas le cas de West Bromwich Albion, qui pourrait ainsi être en position de force sur ce dossier, alors que Southampton a finalement préféré opter pour Wesley Hoedt. Mamadou Sakho devrait donc trouver un nouveau point de chute très rapidement.