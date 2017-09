Défait sur le terrain de Manchester City samedi (5-0), en Premier League dans le cadre de la 4e journée, Sadio Mané avait percuté le gardien adverse Ederson au visage. L’attaquant des Reds avait reçu un carton rouge et a été suspendu trois matches pour ce geste dangereux. Il s’était excusé pour cette charge.

Son club avait alors décidé de faire appel de cette décision lundi, mais la fédération anglaise de football a rejeté cet appel ce mardi. L’international sénégalais manquera donc la réception de Burnley et les deux déplacements successifs, le premier en Coupe de la Ligue et le second en Premier League contre Leicester.