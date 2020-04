C’est une triste nouvelle qu’a dû annoncer le club moscovite ce lundi. Innokentiy Samokhvalov, joueur de Kazanka, équipe satellite du club, est décédé lors d’une séance d’entraînement individuelle plus tôt dans la journée.

« Il s’est senti mal durant une séance d’entraînement individuel. Les circonstances sont en train d’être clarifiées », a expliqué le club au sujet du défenseur de 22 ans, qui n’avait pas encore débuté avec l’équipe professionnelle.

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.

He had a wife and a son.

Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) April 20, 2020