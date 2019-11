Dernière chance d’accrocher la Ligue Europa pour le LOSC. Lille ne peut plus se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mais doit s’imposer face à l’Ajax au stade Pierre-Mauroy pour espérer ravir la troisième place du groupe H. Battus 3-0 à l’aller aux Pays-Bas, les Dogues ne comptent qu’un point et termineront quatrième s’il ne s’imposent pas ce soir.

Pour ce match, Christophe Galtier est privé d’Adama Soumaoro et José Fonte, blessés, et doit compter sur sa jeunesse en défense. Gabriel (21 ans), Tiago Djalo (19 ans) et Zeki Çelik (22 ans) sont rejoints par le "taulier" Reinildo. Bamba, Soumaré, André et Yazici forment le milieu à quatre alors que Osimhen et Ikoné sont alignés devant. Côté Ajax, Blind et Veltman sont suspendus, David Neres est lui blessé, mais le onze aligné par Erik Ten Hag reste très compétitif. Martinez et Schuurs composent la défense centrale, Noussair Mazraoui intègre le milieu et Zakaria Labyad l’aile droite.

Les compositions d’équipes :

LOSC : Maignan - Celik, Djalo, Gabriel, Reinildo - Yazici, André, Soumaré, Bamba - Ikoné, Osimhen

Ajax : Onana - Dest, Schuurs, Martinez, Tagliafico - Mazraoui, Ziyech, Van de Beek - Labyad, Tadic, Promes