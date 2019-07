Le LOSC continue d’être actif sur ce marché des transferts et devrait s’offrir une nouvelle recrue très prochainement en la personne de Yusuf Yazici (22 ans). Selon nos informations, les Dogues et Trabzonspor sont tombés d’accord pour le transfert du milieu offensif pour un montant de 17 M€ plus 2 M€ de bonus.

L’international turc (14 sélections) était déjà, comme nous vous l’avions expliqué, d’accord avec les Lillois sur les bases d’un contrat de 4 ans plus une année en option. Le natif de Trabzon, très emballé par le projet lillois, est attendu dans les prochains jours au Domaine de Luchin pour satisfaire la traditionnelle visite médicale.

