Depuis quelques heures, les clubs français ne peuvent plus recruter puisque le mercato hivernal a fermé ses portes jeudi soir. Courtisé cet hiver, Nicolas Pépé n’a pas quitté le LOSC mais devrait cependant partir l’été prochain. Après la victoire contre Nice ce vendredi (4-0), Christophe Galtier a loué le comportement de son joueur, expliquant qu’il avait refusé plusieurs offres lors des dernières 48 heures. « Nicolas Pépé ? Évidemment qu’il m’épate et on va encore en profiter quelques mois. Qu’il reste dans cet état d’esprit. Il a décidé durant ce mercato d’hiver de ne pas répondre aux offres. Il sera un joueur de classe mondiale, c’est sûr », a lâché le coach lillois en conférence de presse.

Mais l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne n’en a pas terminé avec le mercato, qui reste ouvert dans d’autres pays comme la Chine. Alors qu’il n’a pas signé au Paris Saint-Germain, Thiago Mendes peut encore partir, lui qui pourrait être transféré en Asie. Une situation que craint Christophe Galtier, alors que son équipe est en pleine confiance : « tous les mercatos ne sont pas encore fermés. C’est la réalité et la stupidité de ce système. On peut perdre encore des joueurs sans pour autant en recruter, c’est l’aberration de ce système. » Des joueurs lillois pourraient donc encore prendre la poudre d’escampette...