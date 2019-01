A Lille, tous les postes ou presque sont doublés, sauf un : celui de latéral gauche. En effet, depuis le départ de Fodé Ballo-Touré vers Monaco, les Dogues n’ont plus que Youssouf Koné à ce poste. Et si le Malien a été satisfaisant lors des trois derniers matches de Ligue 1 (Caen, Amiens et Marseille), il devrait voir un concurrent direct arriver dans les prochaines heures.

En effet, selon La Voix du Nord, Reinildo Mandava (25 ans) sera au Domaine de Luchin aujourd’hui afin de passer sa visite médicale. L’international mozambiquain arrive de Belenenses en prêt avec option d’achat. La presse portugaise annonce de son côté un transfert sec à la hauteur de 1,8M€. Il a disputé 19 matches cette saison toutes compétitions confondues et était sur le banc lors du match contre Porto hier soir (3-0).