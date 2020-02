Meilleur buteur du LOSC cette saison avec 13 réalisations (en 25 matches), Victor Osimhen (21 ans) a vu sa valeur grimper en flèche, lui qui a été recruté l’été dernier à Charleroi contre 12 M€. Lille sait que le conserver une saison de plus sera compliqué, d’autant que le joueur est scruté à la loupe par les plus grands clubs européens, à commencer par le Real Madrid et Liverpool. Gérard Lopez garde tout de même espoir.

« Osimhen sera lillois la saison prochaine. Après, il y a des facteurs que je ne peux pas contrôler comme le fait qu’un club arrive et offre un salaire six ou huit fois supérieur à ce que l’on peut proposer. Mais je pense que parfois, il vaut mieux ne pas prendre un gros salaire et attendre la saison prochaine » a expliqué le président des Dogues dimanche soir sur les antennes de RTL.