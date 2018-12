Nicolas Pépé est l’homme fort du LOSC depuis le début de la saison. Auteur de 12 buts, l’Ivoirien confirme sa bonne fin de saison dernière et porte les Dogues offensivement. Des performances qui ne laissent pas les autres clubs insensibles. Cependant, Luis Campos a déclaré que le club ne comptait pas s’en séparer pour moins de 80M€. Interrogé au sujet de son coéquipier par La Voix du Nord, José Fonte s’est enflammé pour Nicolas Pépé.

« C’est un joueur qui peut aller au très haut niveau. Il a un pied gauche formidable. Il a la vitesse et l’intelligence. Désormais, il doit maintenir sa concentration et cet esprit de jouer pour l’équipe. Nous savons qu’il est capable de faire ce qu’il a réalisé sur le 3ème but à Nîmes. Mais le plus important, pour être un joueur complet, c’est quand il se sacrifie, quand il défend », a ainsi déclaré le vice-capitaine du LOSC.