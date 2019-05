Samedi soir, le LOSC, deuxième de Ligue 1, accueillera Angers lors de la 37ème journée de championnat. Si les Nordistes sont en bonne posture pour rester à cette place, malgré la pression de l’OL, Christophe Galtier a tenu à mettre en garde ses joueurs afin qu’ils ne se relâchent pas trop. « On a laissé les joueurs récupérer jusque mercredi. Ils étaient bien sur le plan physique et mental. Mais évidemment démobilisés. Il était dans mon devoir de remobiliser tout le monde. Nous ne sommes pas encore mathématiquement qualifiés en Champions League ».

Il a ajouté : « Il y a eu la joie de dimanche mais le résultat de Marseille-Lyon nous rappelle la réalité : rien n’est encore acquis de manière définitive. J’ai pris la décision d’en parler avec les joueurs. Il faut qu’on soit concentrés et performants samedi (...) Je pense que les joueurs ont compris le message que j’ai fait passer. Il y a une réalité comptable. On se doit d’être sérieux et c’est en plus notre dernier match de la saison à domicile. On doit être ce que l’on est depuis le début de saison ».