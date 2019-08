Opposé à Amiens ce samedi soir (2e journée de Ligue 1) au Stade de la Licorne, le LOSC s’est incliné sur le score de 1-0. Présent au micro de BeIn Sports après la rencontre, Christophe Galtier est alors revenu sur l’arbitrage, qu’il a jugé très litigieux : « ce sont deux décisions très litigieuses. À la 22e minute, qu’on laisse au moins finir l’action avec le ballon dans la profondeur pour Victor Osimhen qui a les pieds sur la ligne mais... Qu’on laisse au moins finir et après on revient, comme c’était le cas sur le but. (...) J’aurais aimé qu’à la 22e minute, on puisse laisser finir l’action de Victor Osimhen qui partait seul dans la profondeur. Ensuite, il y a le carton rouge qui a des incidences très importantes sur le match, et aussi sur les décisions que va prendre la Commission de Discipline concernant mon jeune joueur. Il prend un rouge direct, on ne vérifie pas. Si, on vérifie à l’oreille mais l’arbitre suit l’arbitre de la VAR... »

Plutôt remonté, l’entraîneur des Dogues a ensuite poursuivi : « on demande du respect, que les arbitres travaillent avec les joueurs, que les arbitres échangent avec les entraîneurs et c’est ce que nous faisons constamment au club. Là, M. Abed a décidé de ne pas se déplacer, de suivre l’avis de son collègue. Mais quand c’est une décision aussi importante, la moindre des choses, par respect pour les joueurs, par respect pour l’entraîneur, par respect pour le football, par respect pour les règles du jeu, on se déplace et on juge. Parce que je suis persuadé que s’il s’était déplacé et qu’il avait jugé, qu’il avait vu les images, mon joueur n’aurait pas été expulsé. » C’est dit !

