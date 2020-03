Le calendrier infernal de l’OL continue ce dimanche avec un LOSC-OL alléchant. Après leur belle victoire face à la Juventus (1-0) et celle de prestige face à Saint-Etienne (2-0), Lyon a pris l’eau face au PSG (1-5) en Coupe de France. Et pour terminer ce marathon infernal, c’est un périlleux déplacement à Lille qui est au programme, ce dimanche soir à 21h au stade Pierre Mauroy. Un affrontement entre le 2e et le 3e du dernier championnat de Ligue 1 et entre deux équipes qui ont disputé la Ligue des Champions cette saison.

Dans un match toujours particulier, les deux équipes seront attendues au tournant. D’un côté, la formation lilloise en net regain de forme, qui a gagné 5 de ses 6 derniers matches et qui s’est parfaitement replacé dans la course à la qualification pour la C1 et de l’autre une équipe lyonnaise coachée par Rudi Garcia qui n’a plus le droit à l’erreur en Ligue 1 s’il veut encore croire à une qualification européenne.

Regarder Lille vs Lyon en streaming direct

Cette rencontre entre deux des plus gros budgets du championnat de France promet du grand spectacle et apportera son lot de joueurs phares de Ligue 1. En effet, le LOSC de Christophe Galtier devrait aligner Renato Sanches, Jonathan Ikoné, Victor Osimhen et autres Loïc Rémy qui va retrouver dimanche son club formateur qui pourra lui compter sur son buteur numéro 1, Moussa Dembelé, son stratège au milieu de terrain Houssem Aouar ou encore Karl Toko Ekambi. Sachez que la diffusion à la télévision de ce match au sommet se fera sur la chaîne Canal Plus en France, ce dimanche soir à 21h. Si vous êtes un supporter du club nordiste ou du club du rhodanien et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match LOSC vs OL en streaming, en live et en direct 100 % légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits tv multiplient les offres OTT avec des retransmissions directement sur ordinateur, tablette ou même téléphone portable.

Canal Plus propose des offres pour le stream de cette affiche toujours très prolifique en buts entre la formation présidée par Gérard Lopez et celle dirigée par Jean-Michel Aulas. Avec un mois offert cumulé à des réductions sur le prix de l’abonnement, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner et sans abonnement ! Idéal donc pour ceux qui sont loin de chez eux ou qui veulent regarder en toute discrétion ce choc du Championnat de France qui sera arbitré par Benoit Bastien.

Cliquez ici pour découvrir les offres et regarder LOSC-OL en Streaming !