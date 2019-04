Buteur et auteur de deux passes décisives pour Gabriel et José Fonte en fin de rencontre Nicolas Pépé a activement participé au large succès de Lille face au Paris Saint-Germain (5-1). A l’issue de la rencontre, il a pleinement savouré cette rencontre au micro de Canal + : « oui c’est super face au Paris Saint-Germain qui est quasiment assuré d’être champion. Surtout qu’on a gagné 5-1, ce n’est pas donné à tout le monde. Même à onze contre dix, on a bien respecté les consignes du coach avec un bloc bas et on a procédé en contre. On a eu d’autres occasions, mais c’est très bien et on va fêter cette victoire. Il faudra encore gagné deux trois matches pour se qualifier pour la Ligue des Champions. »

L’attaquant ivoirien ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a mis en avant la qualité du collectif Lillois : « on a fait preuve de caractère à l’image des deux coups de pieds arrêtés où les deux défenseurs s’imposent dans le duel au physique. On a aussi marquait des buts collectifs à l’image de celui de Jonathan Bamba. Cette victoire, c’est bien pour la fin de championnat, il en faut encore deux ou trois pour se qualifier pour la Ligue des Champions. On va prendre chaque match comme une finale. Aujourd’hui on a pris la rencontre comme une finale et on a gagné une finale. Dimanche, il y a le match contre Toulouse et il faut le gagner. »