Le Paris Saint-Germain a sombré sur la pelouse de son dauphin. En effet, les champions de France en titre ont été humiliés par le LOSC (5-1). Une victoire que les Dogues ont obtenu sans une de leurs armes offensives, Rafael Leão. L’attaquant portugais était en effet suspendu.

Et si José Fonte a inscrit un but, le Portugais s’est permis de chambrer le PSG avec un tweet moqueur. Quelques minutes plus tard, son compatriote Rafael Leão y est également allé de son chambrage, usant de l’émoji de la main avec les cinq doigts déployés, en référence à la Manita (cinq buts marqués).