Devenu la recrue la plus chère de l’histoire de Lille cet été, Renato Sanches (22 ans) a été officiellement présenté devant la presse. Le milieu de terrain portugais a de grandes chances de jouer contre le Stade de Reims ce dimanche, mais il pourrait aussi être de la partie contre l’AS Saint-Étienne (rencontre à suivre sur notre live commenté). C’est en tout cas ce qu’a expliqué Marc Ingla en conférence de presse : « oui c’est en cours (la qualification de Renato Sanches pour le match contre Saint-Étienne mercredi ndlr) on a fait toutes les démarches auprès de la Ligue et on attend les réponses finales. »

Pour autant, le directeur général du LOSC est loin de crier victoire trop vite et attend la décision des instances : « il y a beaucoup de réglementations, c’est difficile d’évoquer cela dans le détail. Il faut suivre le règlement, mais quand il y a des situations exceptionnelles, qu’elles sont prises à l’avance et quand les matches sont décalés, je ne comprends pas pourquoi la Ligue met du temps à réagir. On aura la réponse aujourd’hui ou demain. »

