Arrivé cet été du côté de Lille, Victor Osimhen (20 ans) fait les beaux jours du LOSC avec le départ de son sérial buteur Nicolas Pépé (22 buts et 11 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière) au cours de ce même mercato estival. Un début de saison canon (7 buts et 2 passes décisives en Ligue 1) fait déjà du numéro 7 lillois un client potentiel au départ l’été prochain. Dans un entretien accordé à l’Equipe, il se penche sur cette éventualité et annonce le championnat qui l’attire.

« J’ai toujours été prêt à franchir les étapes mais je suis bien à Lille. J’adore les gens. Si des gros clubs me regardent, c’est top pour moi, mais c’est le club qui décidera si je reste ou si je pars. Je ne ferai aucune objection [...] Je suis un grand fan de la Liga depuis petit. C’est mon rêve de jouer là-bas », a-t-il expliqué. Reste à savoir qui parviendra à faire basculer les envies de Lille et de son nouveau protégé.