Manchester City dispose d’un tel effectif qu’il peut se permettre d’installer des joueurs du niveau de Leroy Sané sur le banc de touche. En effet, l’international allemand dispose d’un peu moins de temps de jeu ces dernières semaines. Mais il assure bien le vivre, comme il l’a affirmé en conférence de presse à la veille de la rencontre face à Hoffenheim en Ligue des Champions.

« Même lorsque je ne joue pas depuis un moment, je suis toujours heureux d’être dans ce club. Nous savons tous que Pep doit faire tourner parfois. Et à certains postes, nous avons plus qu’un bon joueur. Il faut savoir l’accepter », a-t-il reconnu, beau joueur. Mieux, l’Allemand se verrait bien signer un nouveau bail chez les Citizens. « Je me sens ici comme chez moi depuis mon arrivée et, évidemment, une prolongation est possible », a indiqué l’attaquant, qui devrait démarrer la rencontre mercredi soir.