Alors que le football est à l’arrêt un peu partout en Europe en raison de l’épidémie de coronavirus qui frappe le monde et le continent depuis plusieurs semaines, les rumeurs transferts vont bon train en attendant le retour des compétitions. Concernant l’Angleterre, c’est une star du Royaume qui est concernée ce mardi en la personne de Raheem Sterling (25 ans). Selon les informations de L’Equipe, un retour du meilleur buteur anglais des cinq grands championnats cette saison (20 réalisations toutes compétitions confondues) à Liverpool n’est pas à exclure cet été.

D’après le quotidien, les Reds réfléchissent sérieusement à cette éventualité mais attendent de voir si la fin de saison aura bien lieu par rapport aux ressources économiques dont vont pouvoir disposer (ou non) les clubs de Premier League prochainement. Si l’exercice 2019-2020 va à son terme, le club de la Mersey pourra alors se pencher sur le cas de son ancien joueur, vendu 69 M€ à Manchester City en 2015. Un autre facteur déterminant devrait être la confirmation du TAS de l’exclusion des Citizens de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines années. Les doubles champions d’Angleterre en titre auraient alors du mal à conserver le virevoltant Raheem Sterling, sous contrat jusqu’en juin 2023. Un de ses proches a même confirmé qu’un retour vers Anfield Road n’était pas impossible... à moins que le Real Madrid, dont rêve l’Anglais et qui lorgne Sadio Mané (27 ans), ne vienne se glisser dans la course.