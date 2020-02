Manchester City souhaite obtenir des renforts défensifs cet été. Deux arrivées sont désirées selon The Mirror, et l’une des deux pistes mène à Mason Holgate, le défenseur central d’Everton. Selon le média britannique, Pep Guardiola veut apporter de la solidité dans sa charnière centrale, ce que l’Anglais montre depuis le début de la saison.

Évalué à 35 millions d’euros, l’Anglais est encore sous contrat avec les Toffees jusqu’en juin 2022. Il est polyvalent et peut jouer également milieu de terrain défensif comme latéral droit. Les cas Aymeric Laporte, blessé face au Real Madrid, et John Stones, non désiré, sont d’éternels problèmes pour les Citizens. Ce dernier pourrait d’ailleurs être inclus dans le deal pour convaincre Everton de céder Mason Holgate. Affaire à suivre.