Aligné aux côtés de Nicolás Otamendi face à Brighton lors de la 4e journée de Premier League, Aymeric Laporte était sorti sur blessure à la 35e minute. Une sortie sur civière qui laissait présager le pire pour celui qui avait enfin été convoqué par Didier Deschamps avec l’équipe de France pour les matches de qualification à l’Euro 2020 face à l’Albanie et Andorre (7 et 10 septembre).

Touché au genou, le Français, qui avait dû renoncer au rassemblement de l’équipe de France, avait été opéré avec succès de « son cartilage et du ménisque latéral » il y a une semaine. Alors qu’une indisponibilité de 4 mois avait d’abord été évoquée, Pep Guardiola a aujourd’hui révélé que le Français serait absent 5 à 6 mois. « Son absence ne devrait pas être longue, cinq ou six mois, jusqu’à l’année prochaine... Janvier ou Février... », a-t-il déclaré en conférence de presse, non sans ironie.

PEP (On duration of @Laporte's absence from injury) Not long, five months, six months, next year... January or February.

— Manchester City (@ManCity) September 13, 2019