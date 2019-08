Pour la 4e journée de Premier League, le champion en titre, Manchester City recevait Brighton à l’Etihad Stadium. Dans le onze de départ, Aymeric Laporte (25 ans) était titulaire. Mais la rencontre ne s’est pas déroulée comme prévue pour le Français.

En effet, le défenseur central, aligné aux côtés de Nicolás Otamendi, est sorti sur blessure à la 35e minute. Et cela laisse présager le pire car l’ancien joueur de Bilbao a quitté ses partenaires sur civière. Un coup dur pour le joueur convoqué par Didier Deschamps avec l’équipe de France pour les matches de qualification à l’Euro 2020 face à l’Albanie et Andorre (7 et 10 septembre).

35. SUBSTITUTION | @Laporte is stretchered off after colliding with Brighton's Adam Webster and receiving treatment to his knee. @fernandinho comes on to replace Aymeric.

1-0 #mancity #MCIBHA pic.twitter.com/bOCm5oiXt0

— Manchester City (@ManCity) August 31, 2019

